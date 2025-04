BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

BASF im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 45,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 45,54 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 45,75 EUR. Mit einem Wert von 45,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 108.706 BASF-Aktien gehandelt.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 17,29 Prozent niedriger. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,87 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 52,14 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,20 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Tesla vor den Zahlen, Short mit Hebel 4, WKN: PC18P7