BASF Aktie News: BASF am Mittag im Plus

Kurs der BASF

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 45,29 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,29 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 45,57 EUR zu. Bei 45,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 621.225 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 21,57 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 52,14 EUR.

Am 28.02.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie schwächelt: Massive Investition in Ludwigshafen

BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebracht