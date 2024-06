Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 29,04 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 29,04 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 29,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,79 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 223.078 Aktien.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 14,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,203 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,90 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,13 EUR fest.

