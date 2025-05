Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag kaum verändert

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 24,22 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 24,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 24,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.242 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 24,10 Prozent Luft nach unten.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,03 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Was Analysten von der Bayer-Aktie erwarten

Bayer-Aktie leichter: HSBC senkt Ziel für Bayer