Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 26,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.445 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 16,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,00 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,111 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,55 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

