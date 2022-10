Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Bayer 47,34 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 47,33 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 47,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.050.103 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 30,39 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,33 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 04.08.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.819,00 EUR – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.854,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Bayer am 08.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bayer: Mit Agrar und Pharma in den Branchen der Zukunft gut positioniert

Bayer-Aktie freundlich: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

Bayer-Aktie etwas tiefer: Bayer beginnt offenbar mit Suche nach neuem Chef - Baumann könnte Vertrag aber erfüllen

