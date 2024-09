Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,82 EUR zu.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 28,82 EUR. Bei 28,98 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.337 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,03 EUR erreichte der Titel am 28.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 59,72 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 13,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,25 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Bayer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

