Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Bayer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 23,44 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 23,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 23,45 EUR. Mit einem Wert von 23,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 110.253 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 24,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,03 EUR.

Bayer veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie leichter: HSBC senkt Ziel für Bayer

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Diese Dividende steht Bayer-Aktionären zu

Erste Schätzungen: Bayer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel