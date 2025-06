Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Bechtle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 38,26 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 38,26 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 37,96 EUR ein. Bei 38,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.846 Bechtle-Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 47,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,708 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Bechtle-Aktie.

