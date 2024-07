Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 42,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 42,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 42,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.400 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,05 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,19 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,745 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,81 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 08.05.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,50 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

