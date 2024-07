Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 42,22 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 42,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 42,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.196 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 24,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,745 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,81 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Bechtle.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,26 EUR je Aktie belaufen.

