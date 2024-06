Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 45,24 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 45,24 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 44,68 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,30 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 30.555 Aktien.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,747 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,81 EUR an.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,50 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 09.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

