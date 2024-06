Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag verlustreich

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 45,14 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 45,14 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 45,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,30 EUR. Bisher wurden heute 1.819 Bechtle-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,13 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,85 EUR am 07.07.2023. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 22,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,747 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,81 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,28 EUR je Aktie belaufen.

