Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 40,16 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 40,16 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 40,22 EUR zu. Bei 39,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 103.610 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Gewinne von 30,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 7,32 Prozent Luft nach unten.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,720 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

