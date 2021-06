Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle mit Abschlägen

Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 154,55 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 153,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 155,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.092 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (190,70 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2020. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 141,50 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2020 erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 179,71 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 5,59 EUR je Aktie aus.

Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Kunden des öffentlichen Sektors. Bechtle bietet umfassende Dienstleistung von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services sowie Schulungen bis zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens. Dazu kommt der Handel mit IT-Technik über Internet, Katalog und Telefon. Zu den Marken des Unternehmens gehören ARP, BECHTLE DIRECT und COMSOFT DIRECT.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG