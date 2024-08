Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 39,66 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,66 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,94 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,64 EUR. Zuletzt wechselten 46.520 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 32,17 Prozent zulegen. Am 18.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 6,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,720 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

