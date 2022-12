Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 37,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 37,82 EUR. Bei 36,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 191.837 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 63,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 41,26 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,57 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 15,14 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14 EUR an.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Bechtle am 17.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Bechtle.

