Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 34,62 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 34,62 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 34,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 86.520 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,78 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,721 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,91 EUR.

Am 14.03.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,82 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Mrd. EUR eingefahren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

