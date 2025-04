Bechtle Aktie News: Bechtle kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,94 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Bechtle-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 34,94 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 35,24 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 34,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.506 Bechtle-Aktien.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 26,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,721 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,91 EUR an.

Bechtle veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,82 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet

Schwacher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag mit Abgaben