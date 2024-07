Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,52 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 39,52 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 39,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,56 EUR. Zuletzt wechselten 2.369 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,82 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,728 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,92 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Bechtle dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Bechtle-Aktie dennoch im Plus: Bechtle senkt Jahresprognose nach enttäuschendem zweiten Quartal