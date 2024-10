Bechtle Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Bechtle

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 6,4 Prozent auf 33,92 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 6,4 Prozent auf 33,92 EUR ab. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 32,68 EUR ein. Bei 36,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 423.915 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 35,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,68 EUR am 22.10.2024. Abschläge von 3,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,711 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.08.2024. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

