Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 38,24 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 38,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 38,34 EUR. Mit einem Wert von 37,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.027 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 9,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,49 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

