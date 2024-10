Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Vormittag

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 34,00 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 34,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,00 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.263 Stück gehandelt.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 35,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,68 EUR fiel das Papier am 22.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 3,88 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,706 EUR je Bechtle-Aktie. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 50,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

