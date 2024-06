Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Mittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,92 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 44,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 45,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.687 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,70 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,747 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Aktie aus.

