Kursverlauf

Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagvormittag auf grünem Terrain

26.08.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 39,16 EUR.

Wer­bung

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 39,16 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,30 EUR zu. Bei 39,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.950 Bechtle-Aktien. Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 33,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Abschläge von 4,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,55 EUR angegeben. Am 09.08.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden. Am 08.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,13 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie MDAX aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im MDAX TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG