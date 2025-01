Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Dienstagnachmittag an

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 31,02 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 31,02 EUR. Bei 31,28 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.250 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 40,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 7,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,72 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

