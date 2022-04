Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kursplus

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,89 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.122 Bechtle-Aktien.

Bei 69,56 EUR erreichte der Titel am 10.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 18.03.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.182,50 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Bechtle-Bilanz für Q1 2022 wird am 12.05.2022 erwartet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

