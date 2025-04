Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 37,22 EUR.

Um 09:02 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,22 EUR nach oben. Bei 37,22 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.718 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,16 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 22,78 Prozent wieder erreichen.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,721 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,91 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 14.03.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,16 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

