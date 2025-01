Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 31,22 EUR nach.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 31,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 30,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.036 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,94 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

