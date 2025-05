Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 125,40 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 125,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 124,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.103 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 17,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,69 EUR je Beiersdorf-Aktie.

