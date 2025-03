Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 126,95 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 126,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 126,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 270.308 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 16,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,40 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,78 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu