Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 119,75 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 119,75 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 121,35 EUR zu. Bei 119,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 90.049 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Bei 110,95 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 7,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,20 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

