Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 119,35 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 119,35 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,10 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.275 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2024 markierte das Papier bei 147,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,44 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

