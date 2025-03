Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 119,00 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 119,00 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 115.286 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,20 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 145,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

