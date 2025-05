Notierung im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Nachmittag

27.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 122,35 EUR.

Wer­bung

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 122,35 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,00 EUR. Bisher wurden heute 63.970 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 147,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 20,15 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 110,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Abschläge von 9,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,44 EUR. Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,69 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren abgeworfen Beiersdorf-Aktie verliert dennoch: Strategische Partnerschaft mit Vincere Biosciences DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf