Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Donnerstagmittag

So entwickelt sich Beiersdorf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 129,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 129,05 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 129,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 128,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.171 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 130,10 EUR erreichte der Titel am 27.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2022 auf bis zu 102,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Mit einem Umsatz von 2.215,00 EUR, gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittwochmittag steigen

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag im Plus

Beiersdorf-Aktie klettert auf Rekordhoch