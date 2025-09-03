Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Berkshire Hathaway

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Zuletzt stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 756.515,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 756.515,00 USD zu. In der Spitze gewann die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 757.422,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 753.000,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 6,93 Prozent niedriger. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.601,00 USD gegenüber 21.122,00 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.838,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Standard & Poor's erwartet fallende Preise für Rückversicherer - Munich Re-Aktie & Co. im Minus

Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: Warren Buffett feiert 95. Geburtstag - Führungswechsel voraus

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten