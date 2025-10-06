Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag kaum verändert

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zum Vortag unverändert notierte die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 750.583,00 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 750.583,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 750.583,00 USD. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 747.200,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 749.000,01 USD. Bisher wurden via New York 20 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 812.855,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD ab. Mit Abgaben von 12,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 8.601,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 32.271,10 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren

Diversifikation ade? So verändern KI-Aktien um NVIDIA und Co. die Investmentwelt