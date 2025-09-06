Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 742.000,00 USD ab.

Der Berkshire Hathaway-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:01 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 742.000,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 742.000,00 USD. Mit einem Wert von 749.700,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 12,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.601,00 USD, nach 21.122,00 USD im Vorjahresvergleich. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 30.838,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Warren Buffetts Investment-Vermächtnis - alle Tipps & Tricks des Altmeisters auf einen Blick

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingebracht

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren