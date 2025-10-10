Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Berkshire Hathaway

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 746.000,00 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway legte um 15:41 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 746.000,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 746.200,13 USD an. Bei 745.517,71 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 5 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 812.855,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Abschläge von 11,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 909.218,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21.122,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 30.891,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren