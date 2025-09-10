Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway legt am Abend zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 744.565,00 USD zu.

Um 20:01 Uhr sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 744.565,00 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 744.565,00 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 733.250,00 USD. Zuletzt wurden via New York 44 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,17 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 13,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 8.601,00 USD gegenüber 21.122,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

