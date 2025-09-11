DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
Aktienentwicklung

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen

12.09.25 16:10 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 742.030,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
421,70 EUR -1,30 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Berkshire Hathaway befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 742.030,73 USD ab. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 741.599,05 USD. Bei 741.900,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 13 Stück.

Bei 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 9,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 11,34 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 909.218,00 USD aus.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,65 Mrd. USD gelegen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

