Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Abend nach

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 768.320,00 USD.

Um 20:05 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 768.320,00 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 761.631,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 770.334,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 36 Berkshire Hathaway-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,80 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 661.614,50 USD ab. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 13,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie an.

Am 01.11.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18.272,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 93,00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 31.827,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

