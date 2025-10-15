Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 742.830,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Berkshire Hathaway-Aktie ließ sich um 15:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 742.830,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 742.916,94 USD aus. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 738.350,00 USD ab. Bei 738.350,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 7 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 markierte das Papier bei 812.855,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,43 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,43 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 909.218,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.122,00 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,65 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,52 Mrd. USD.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30.891,90 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

