Berkshire Hathaway im Fokus
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway fällt am Dienstagnachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway fällt am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 732.840,00 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
412,10 EUR -3,95 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 732.840,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 732.739,00 USD. Bei 736.469,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 12 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Mit Abgaben von 10,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21.122,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

