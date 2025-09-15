Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway fällt am Dienstagnachmittag

Berkshire Hathaway im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 732.840,00 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 732.840,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 732.739,00 USD. Bei 736.469,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 12 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Mit Abgaben von 10,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21.122,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Warren Buffetts Investment-Vermächtnis - alle Tipps & Tricks des Altmeisters auf einen Blick