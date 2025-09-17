Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 734.780,95 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:00 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 734.780,95 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 731.600,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 731.600,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 46 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 9,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 11,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 21.122,00 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 30.838,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren