Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 739.705,47 USD.

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 739.705,47 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 739.705,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 738.366,00 USD. Zuletzt wechselten 20 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 657.900,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.601,00 USD, nach 21.122,00 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,65 Mrd. USD gelegen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 30.925,42 USD im Jahr 2025 aus.

