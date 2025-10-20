DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.002 +1,4%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,98 -0,6%Gold4.359 +2,6%
Kurs der Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Abend freundlich

20.10.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 739.705,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
422,75 EUR -0,05 EUR -0,01%
Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 739.705,47 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 739.705,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 738.366,00 USD. Zuletzt wechselten 20 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 657.900,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.601,00 USD, nach 21.122,00 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,65 Mrd. USD gelegen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 30.925,42 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

