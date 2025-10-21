Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 741.613,00 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 741.613,00 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 741.613,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 740.528,04 USD. Bisher wurden via New York 7 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 9,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Mit einem Kursverlust von 11,29 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie an.

Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 30.925,42 USD je Aktie aus.

