Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Freitagabend vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Zuletzt stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 758.122,45 USD.

Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 19:59 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 760.000,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 756.604,04 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 25 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei 661.614,50 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 12,73 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 909.218,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 01.11.2025 vor. Das EPS lag bei 21.413,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 18.272,00 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 94,97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 32.021,99 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

