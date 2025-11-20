Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 755.588,69 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 755.588,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 757.268,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 755.411,00 USD. Zuletzt wurden via New York 11 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 7,58 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 661.614,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 14,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.

Am 01.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 18.272,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,97 Mrd. USD ausgewiesen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 31.827,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

