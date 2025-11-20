DAX23.474 +1,3%Est505.617 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.091 +2,3%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,11 +0,7%Gold4.096 +0,4%
Aktienentwicklung

20.11.25 16:09 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 755.588,69 USD nach oben.

Berkshire Hathaway Inc. B
435,45 EUR 0,65 EUR 0,15%
Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 755.588,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 757.268,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 755.411,00 USD. Zuletzt wurden via New York 11 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 7,58 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 661.614,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 14,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.

Am 01.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 18.272,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,97 Mrd. USD ausgewiesen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 31.827,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

